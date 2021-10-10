 
مباشر

تونس.. الاعتداء على صحفيين من التلفزة الوطنية من قبل متظاهرين في الشارع الرئيس للعاصمة (فيديو)

أخبار العالم العربي

تونس.. الاعتداء على صحفيين من التلفزة الوطنية من قبل متظاهرين في الشارع الرئيس للعاصمة (فيديو)
Reuters
مظاهرات بشارع الحبيب بورقيبة ضد إجراءات الرئيس قيس سعيد
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rh58

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الأحد فيديو وثق الاعتداء على الطاقم الصحفي لقسم الأخبار بالتلفزة التونسية من طرف محتجين تظاهروا بشارع الحبيب بورقيبة ضد إجراءات الرئيس قيس سعيد.

وأظهر الفيديو رشق أفراد الفريق التلفزي بالقوارير البلاستيكية والحجارة مما أدى إلى إصابة الصحفي أيمن حاج سالم بجروح استوجبت نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وعبرت الجامعة العامة للإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل عن إدانتها للاعتداء الذي تعرض له الطاقم الصحفي للتلفزة الوطنية التونسية من قبل عدد من المحتجين المشاركين في المسيرة التي أقيمت اليوم وسط العاصمة والمناهضة للقرارات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية يوم 25 يونيو الماضي.

وأكدت النقابة أنه تم رفع شعارات معادية للإعلام مما أدى إلى الاعتداء على عدة إعلاميين وإصابة الصحفي بقسم الأخبار بالقناة الوطنية الأولى أيمن حاج سالم بجروح مما استدعى تدخلا عاجلا لوحدات الحماية المدنية التي تولت نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ووصفت الجامعة العامة للإعلام هذا الاعتداء بـ''الجبان والخطير'' واعتبرته ''إعلان حرب وعداء ضد القطاع وضد الصحافة التونسية''.

كما نبهت من خطورة الوضع التي وصلت إليه الأوضاع في البلاد جراء التجاذبات وارتفاع وتيرة الانقسام ونزول الشقين إلى الشارع مما يجعل الإعلاميين أكثر الأطراف عرضة للاعتداء وللسب وللتهجمات باعتبارهم غير مسلحين إلا بالقلم وبالكاميرا مما خلق منهم هدفا متواصلا من طرف المحتجين، وفق نص البيان.

المصدر: RT + وسائل إعلام تونسية

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا