اليمن.. الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي تنعى الإعلاميين أحمد بو صالح وطارق مصطفى

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي في اليمن مقتل الصحفيين أحمد بو صالح السكرتير الصحفي لمحافظ عدن، وطارق مصطفى المصور في مكتب المحافظ، في التفجير الإرهابي في عدن.

واستهدف التفجير موكبي محافظ العاصمة عدن الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الأستاذ أحمد حامد لملس، ووزير الزراعة والري والثروة السمكية نائب الأمين العام لهيئة الرئاسة اللواء سالم عبدالله السقطري.

وقالت الهيئة في البيان: "بحزن وأسى بالغين تنعى الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي استشهاد الزميلين الإعلاميين "أحمد بو صالح، وطارق مصطفى"، إثر تفجير إرهابي بسيارة مفخخة استهدف موكبي محافظ العاصمة عدن ووزير الزراعة والري والثروة السمكية في منطقة حجيف بمديرية التواهي، أثناء عودتهما من فعالية رسمية في مديرية خور مكسر".

وأضافت أن الأسرة الصحفية الجنوبية خسرت بهذا المصاب الأليم اثنين من الصحفيين الأبطال، اللذين كان لهما دور في مرافقة المحافظ لملس خلال فعالياته التي تهدف لتقديم الخدمات للمواطنين.

وأفادت بأن أحمد بو صالح وطارق مصطفى قاما بأداء الواجب الوطني والمهني دون كلل أو ملل، في خدمة العاصمة عدن وأهلها من أجل عودة الحياة لطبيعتها.

الهيئة الوطنية #للإعلام_الجنوبي تنعي استشهاد الإعلاميين أحمد بو صالح وطارق مصطفى https://t.co/acsSjNSIMzpic.twitter.com/rhzD6LC3e4 — سماء الوطن - عاجل (@alwatanskynews1) October 10, 2021

المصدر: RT