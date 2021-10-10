وزير العدل الجزائري الأسبق: قايد صالح وزغماتي كانا وراء سجني

اتهم وزير العدل الجزائري الأسبق الطيب لوح، وزير العدل السابق بلقاسم زغماتي بأنه تم تعيينه بطريقة غير شرعية خلفا له خلال الفترة الانتقالية التي أشرف عليها الرئيس عبد القادر بن صالح.

وقال لوح خلال استجوابه في جلسة المحاكمة التي انطلقت يوم الأحد، وشملت عددا من المسؤولين في ظل النظام السابق: "إن الدستور واضح، لا يجوز تعديل الحكومة أو إنهاء مهامها إلا بعد انتخاب رئيس الجمهورية، ورئيس الدولة ليس له صلاحيات تعديل الحكومة".

إقرأ المزيد

وأوضح المسؤول السابق أن الدعوة التي تم تحريكها بخصوصه وإيداعه السجن، كانت بطلب من رئيس أركان الجيش، الراحل قايد صالح.

في هذا الصدد قال الوزير الأسبق، "إن ظروف تحريك الدعوة وإيداعي السجن كانت لدواعي سياسية والكل يعرفها شعبا وقضاة ودفاعا وفي الداخل والخارج".

وشكك لوح بوضوح في شرعية رئيس الدولة الراحل عبد القادر بن صالح، وقال إنه رئيس جمهورية غير منتخب.

وأضاف: "في الوقت الذي كان الكل يطالب من سياسيين ورموز الحراك بإرجاء ملفات المحاسبة إلى انتخاب رئيس جمهورية من قبل الشعب، كيف لنا فتح القضايا ونحن بدون رئيس وقتها ومع ذلك حركت الدعوى".

ولوح متهم بجناية بسوء استغلال الوظيفة والتحريض على التحيز، وإعاقة سير العدالة.

وخلال دفاعه عن نفسه، أكد أنه دفع ثمنا غاليا من أجل استقلالية القضاء، مشددا على أنه كان من المفروض تكريمه بدل أن يجد نفسه أمام محكمة الجنايات.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية