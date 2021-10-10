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الجيش الإسرائيلي يطلق تدريبات عند حدود غزة

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يطلق تدريبات عند حدود غزة
AP Tsafrir Abayov
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أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاقه تدريبات عسكرية عند حدود قطاع غزة ستستغرق يومين.

وأكد الجيش على حسابه الرسمي في "تويتر" اليوم الأحد أن التدريبات ستنطلق صباح يوم غد ومن المتوقع أن تختتم الثلاثاء.

وذكر الجيش أن التدريبات تجري وفقا للخطط المسبقة و تستهدف دعم التأهب والجاهزية القتالية للقوات المنتشرة عند حدود القطاع.

وأبلغ الجيش المواطنين بأن منطقة التدريبات ستشهد تحركات مركبات وقوات، بالإضافة إلى سماع دوي انفجارات فيها.

المصدر: RT

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