الجيش الإسرائيلي يطلق تدريبات عند حدود غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاقه تدريبات عسكرية عند حدود قطاع غزة ستستغرق يومين.

وأكد الجيش على حسابه الرسمي في "تويتر" اليوم الأحد أن التدريبات ستنطلق صباح يوم غد ومن المتوقع أن تختتم الثلاثاء.

תרגיל צבאי, יחל מחר בשעות הבוקר במרחב עוטף עזה וצפוי להסתיים ביום ג' בשעות הצהריים. במסגרת התרגיל תורגש תנועה ערה של כלי רכב וכוחות הביטחון, וכן יישמעו הדי פיצוצים במרחב. התרגיל שנועד לשמירה על כוננות וכשירות הכוחות, תוכנן מראש כחלק מתוכנית האימונים לשנת 2021 — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 10, 2021

وذكر الجيش أن التدريبات تجري وفقا للخطط المسبقة و تستهدف دعم التأهب والجاهزية القتالية للقوات المنتشرة عند حدود القطاع.

وأبلغ الجيش المواطنين بأن منطقة التدريبات ستشهد تحركات مركبات وقوات، بالإضافة إلى سماع دوي انفجارات فيها.

المصدر: RT