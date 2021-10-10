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السيسي يؤكد لرئيس جنوب السودان ضرورة التوصل لاتفاق حول سد النهضة (فيديو)

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السيسي يؤكد لرئيس جنوب السودان ضرورة التوصل لاتفاق حول سد النهضة (فيديو)
RT
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت
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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه ناقش مع رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت ملف مياه النيل في إطار التنسيق المستمر في هذا الشأن، وفي ضوء التطورات الجارية في ملف سد النهضة.

وقال السيسي يوم الأحد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الجنوب سوداني: "أكدنا على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم استنادا إلى القانون الدولي ومخرجات مجلس الأمن".

وشدد الرئيس المصري على أن هذا الأمر من شأنه تعزيز الاستقرار في المنطقة ويفتح التعاون بين دول حوض النيل.

وأضاف السيسي أنه "سعيد بلقاء اليوم وما عكسه من تقارب في رؤى البلدين"مؤكدا أنه يتطلع إلى مزيد من التعاون ويتمنى لجنوب السودان كل الخير والاستقرار.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر الأحد بقصر الاتحادية، الرئيس سلفا كير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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