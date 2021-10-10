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انتهاء التصويت.. صناديق الاقتراع العام تغلق في عموم العراق

أخبار العالم العربي

انتهاء التصويت.. صناديق الاقتراع العام تغلق في عموم العراق
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أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق عن إغلاق صناديق الاقتراع العام في الانتخابات البرلمانية، وسط حديث عن نسب منخفضة في المشاركة.

يتبع...

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