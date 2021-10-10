ولي العهد الأردني يعلن خروجه من الحجر المنزلي

أعلن ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، خروجه اليوم من الحجر المنزلي بعد شفائه من إصابته بفيروس كورونا.

ونشر ولي العهد صورة خلال تواجده في مكتبه، معلقا عليها: "الحمدلله الذي هو أهله.. عدنا والعود أحمدُ".

وأضاف: "اليوم في المكتب بعد الخروج من الحجر المنزلي".

وأعلن الديوان الملكي الأردني أوآخر سبتمبر الماضي، إصابة الأمير الحسين بن عبد الله الثاني بفيروس كورونا.

المصدر: RT