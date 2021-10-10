في مخالفة لقواعد الجيش.. جنود إسرائيليون يساعدون مستوطنين على حصد العنب في الضفة

أقر الجيش الإسرائيلي بأن مجموعة من جنوده ارتكبت مخالفة لقواعده إذ ساعدت مستوطنين في حصد العنب في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" اليوم الأحد بأن هذا الحادث وقع الأسبوع الماضي في مستوطنة يتسهار شمال الضفة، إذ انضمت مجموعة من قوات الإنزال المظلي مع قائدها (وهي نشرت في الأراضي الفلسطينية المحتلة قبل 2.5 شهر) طوعا إلى مستوطنين كانوا يمارسون أعمال الحصد في إحدى كرم العنب.

كان

وقال ضابط رفيع المستوى في الجيش، حسب "كان"، إن هؤلاء الجنود ارتكبوا مخالفة، لأن قواعد الجيش تمنع العسكريين من التخالط بمثل هذا الشكل الوثيق مع المستوطنين الذين يقومون على حمايتهم.

المصدر: "مكان"