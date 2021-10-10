صورة لعلم فرنسا بفناء مدرسة مصرية تثير الجدل.. والتعليم ترد

تسبب رفع عدد من طلاب إحدى المدارس الحكومية بمحافظة دمياط لعلم فرنسا في طابور الصباح حالة من الجدل، بالإضافة إلى توجيه انتقادات لإدارة المدرسة فور تداول الصور على مواقع التواصل.

من جهته، قال وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، عادل عثمان، إن "الطلاب هم من قاموا بتصميم العلم في إطار احتفال المدرسة بانتصارات أكتوبر".

وأضاف: "قاموا بتصميم علم مصر، ولكن بدون نسر، ودخلوا به إلى فناء المدرسة للتصوير به، وجرى سحبه منهم من جانب إدارة المدرسة فور اكتشاف أنه غير مطابق للشكل الصحيح للعلم".

🛑صورة لعلم فرنسا بفناء مدرسة تثير الجدل..

وتعليم دمياط: من تصميم الطلاب وتم سحبه سريعا pic.twitter.com/vbJ5UqYk0E — Shorouk News (@Shorouk_News) October 10, 2021

وتابع: "فتح تحقيق بشكل سريع في الواقعة بعد الجدل الذي سببته الصورة، للوقوف على ملابساتها".

وأشار إلى أن "المدرسة لم تتدخل في تصنيع العلم بهذا الشكل"، وأنه كان "من تصنيع الطلاب"، مشددا على أن الإدارة قامت بسحب العلم بعد دقائق معدودة من حمله.

المصدر: "الشروق المصرية"