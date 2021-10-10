الرئيس الجزائري يستقبل رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح (فيديو)

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد بمقر الرئاسة، رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح.

ويؤدي عقيلة صالح زيارة رسمية إلى الجزائر بدعوة من رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي.

#هام#بيان

استقبـل رئيس الجـمهورية السيد عبـد المجيـد تبون، اليوم، رئيس مجلس النواب الليبي، السيد عقيلة صالح عيسى، الذي يؤدي زيارة رسمية للجزائر، بدعوة من رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد إبراهيم بوغالي. pic.twitter.com/CCvABogaFr — Algerian Presidency رئاسة الجمهورية الجزائرية (@AlgPresidency) October 10, 2021

والتقى رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي يوم السبت، عقيلة صالح الذي يقوم بزيارة رسمية تدوم لثلاثة أيام.

وسيبحث رئيس مجلس النواب الليبي مع المسؤولين الجزائريين تطورات الأزمة الليبية، حسب بيان لوزارة الخارجية.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية