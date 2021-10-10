القضاء العراقي يوقف خمسة متهمين بتمزيق صور مرشحين للانتخابات
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أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الأحد، توقيف خمسة متهمين بتمزيق صور مرشحين للانتخابات في بغداد.
وذكر بيان للمجلس، أن "اللجنة القضائية في الكرخ أوقفت خمسة متهمين بتمزيق صور المرشحين في بغداد".
وأضاف، أن "ثلاثة منهم في منطقة اليرموك ببغداد، واثنين في منطقة الغزالية".
وأشار إلى أن "التوقيف تم وفق المادة 35 / أولا من قانون الانتخابات".
وتابع، أن "اللجنة القضائية في أبو غريب أوقفت متهما آخر يروج لأحد المرشحين بتوزيع كارت باسمه، كما ضبطت 85 بطاقة انتخابية بحوزته".
المصدر: RT
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