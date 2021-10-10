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مقتل جندي عراقي بـ"الخطأ" قرب مركز انتخابي شرقي العراق

أخبار العالم العربي

مقتل جندي عراقي بـ
جندي عراقي
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أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الأحد، مقتل جندي بـ"الخطأ" بالقرب من مركز انتخابي شرقي البلاد.

وذكرت في بيان صحفي، أن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، تداولت أنباء عن وجود إشكالية أمنية او هجوم مسلح في إحدى مراكز الاقتراع في محافظة ديالى وحدوث إطلاق نار".

وأضافت، أن "الحادث كان عبارة عن قيام أحد الجنود بإطلاق نار من بندقيته بالخطأ، مما أدى إلى استشهاد مقاتل ضمن طوق حماية مركز انتخابي".

المصدر: RT

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