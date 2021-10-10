الكويت.. اعتصام عشرات من موظفي وزارة الكهرباء والماء في مقر ديوان الوزارة

بدأ العشرات من موظفي وزارة الكهرباء والماء في الكويت اعتصاما في مقر ديوان الوزارة استجابة لدعوة تجمع العاملين في الوزارة، للمطالبة بإقرار وصرف البدلات المختلفة.

وأجمع المشاركون في اعتصام موظفي وزارة الكهرباء والماء على أن "الكثيرين منهم يعملون في بيئة عمل خطرة ما يستدعي تقديرهم ماديا".

وقال عضو اللجنة المنظمة للتجمع، المهندس محمد المشعان، إن العاملين في الوزارة يشعرون بالتهميش في ظل تجاهل مسؤولي الوزارة والنقابة لمطالبهم.

وأكد أنهم "يتعرضون للخطر في مواقع العمل المختلفة، بسبب طبيعة العمل لكنهم يحصلون على بدل خطر قدره 35 دينارا فقط".

بدوره، قال عضو اللجنة المنظمة محمود المسباح، إن تقارير الهيئة العامة للبيئة تثبت وجود معدلات تلوث مرتفعة في المحطات ومواقع العمل المختلفة.

وقالت المهندسة نور السالم، إن المعتصمين يطالبون كذلك بالحصول على بدل العيار بعد إيقافه عن المعينين الجدد منذ 2017، مشيرة إلى أن الوزارة خاطبت ديوان الخدمة منذ ثلاث سنوات إلا أن الديوان لم يرد.

وأشارت إلى أن المطالب تشمل كذلك الحصول على بدلات الخطر والشاشة والسهر.

من جهته، قال منسق تجمع العاملين حسن الشمري، إن "الوزارة تماطل في إقرار حقوق الموظفين بالرغم من الجهود الكبيرة المبذولة، فضلا عن حصول الكويت على أفضل مستوى لإنتاج المياه في الوطن العربي، ورغم ذلك يتم تجاهل المطالب".

وأضاف أن "الوزارة وضعت من نفسها ندا للموظفين، إذ سبق أن طالبت الديوان بإيقاف بدل العيار وهو إجراء مستغرب"، معبرا عن أسفه لمماطلة القيادات، ومشيرا إلى "رفض الوزير الحالي مقابلة الموظفين والاكتفاء بتشكيل لجنة تابعة للنقابة".

المصدر: "القبس"