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السيسي يمنح "وشاح النيل" إلى مستشار راحل

أخبار العالم العربي

السيسي يمنح
Reuters POOL New
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
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نشرت الجريدة المصرية الرسمية، اليوم الأحد، قرار الرئيس، عبد الفتاح السيسي، بمنح وسام "وشاح النيل" إلى اسم "الشهيد المستشار هشام محمد زكى بركات"، النائب العام.

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ونشرت الجريدة قرار منح وسام الجمهورية من الطبقة الثانية إلى اسم "الشهيد المستشار عمر محمد حماد شحات"، وكيل مجلس الدولة، ووسام الاستحقاق من الطبقة الثانية إلى اسم "الشهيد المستشار محمد مروان عبدالله عرفة عطية"، رئيس محكمة بمحكمة شمال سيناء الابتدائية.

كما منح السيسي وسام الجمهورية من الطبقة الثالثة إلى كل من "اسم الشهيد المستشار عبد المنعم مصطفى محمد عثمان"، قاضي بمحكمة شمال سيناء الابتدائية، واسم "الشهيد المستشار محمد مجدي رفيق مصطفى مبروك"، قاضي بمحكمة شمال سيناء الابتدائية، واسم "الشهيد المستشار عمرو مصطفى حسني مصطفى"، وكيل النائب العام بنيابة جنوب سيناء الكلية، بحسب ما نشرت الجريدة الرسمية.

المصدر: "المصري اليوم"

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