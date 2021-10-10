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جنبلاط يعلق على تغريدة أثارت الجدل

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جنبلاط يعلق على تغريدة أثارت الجدل
Reuters Mohamed Azakir
رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان، وليد جنبلاط
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غرد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان، وليد جنبلاط ، من جديد، حول موضوع مصادرة نادي"Gulf Club" للغولف لبناء محطة إنتاج كهرباء، بعد حذفه لتغريدة حول هذا الاقتراح.

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وقال وليد حنبلاط: "المهم أن تؤمن الكهرباء فوق كل اعتبار، لأنني لا أريد أن يساء فهمي".

وكان جنبلاط قد تطرق عبر تدوينة في "تويتر" إلى موضوع مصادرة نادي"Gulf Club" للغولف لبناء محطة إنتاج كهرباء.

وقال جنبلاط في التدوينة: "في إيران يحترمون الطبيعة والحدائق الخضراء ويحتفلون منذ آلاف السنين بعيد الربيع النوروز في 21 مارس".

وأضاف: "أما الممانعة تصر على تزويدنا بمحطة إنتاج كهرباء فهل من الضروري مصادرة الـGulf Club لبنائها وهو مساحة خضراء مميزة في غابة الباطون لمدينة بيروت وضواحيها لبنان".

جدير بالذكر أن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي حذف التغريدة بعد ساعات من نشرها.

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