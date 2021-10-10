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ذهب بسيارته وفتشه عنصر أمن.. الكاظمي أمام مركز اقتراع في بغداد (صور)

أخبار العالم العربي

ذهب بسيارته وفتشه عنصر أمن.. الكاظمي أمام مركز اقتراع في بغداد (صور)
RT
رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي
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ظهر رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، خلال عملية الإدلاء بصوته في أحد المراكز الانتخابية في العاصمة بغداد.

وقاد الكاظمي سيارته الخاصة عندما ذهب إلى مركز الاقتراع، بينما سمح لعنصر أمن بتفتيشه في خطوة لم يفعلها سابقا سوى رئيس الحكومة الأسبق حيدر العبادي.

ذهب بسيارته وفتشه عنصر أمن.. الكاظمي أمام مركز اقتراع في بغداد (صور)
RT
ذهب بسيارته وفتشه عنصر أمن.. الكاظمي أمام مركز اقتراع في بغداد (صور)
RT
ذهب بسيارته وفتشه عنصر أمن.. الكاظمي أمام مركز اقتراع في بغداد (صور)
RT
ذهب بسيارته وفتشه عنصر أمن.. الكاظمي أمام مركز اقتراع في بغداد (صور)
RT
ذهب بسيارته وفتشه عنصر أمن.. الكاظمي أمام مركز اقتراع في بغداد (صور)

المصدر: RT

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