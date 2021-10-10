ذهب بسيارته وفتشه عنصر أمن.. الكاظمي أمام مركز اقتراع في بغداد (صور)

ظهر رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، خلال عملية الإدلاء بصوته في أحد المراكز الانتخابية في العاصمة بغداد.

وقاد الكاظمي سيارته الخاصة عندما ذهب إلى مركز الاقتراع، بينما سمح لعنصر أمن بتفتيشه في خطوة لم يفعلها سابقا سوى رئيس الحكومة الأسبق حيدر العبادي.

RT

RT

RT

RT

المصدر: RT