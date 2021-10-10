لتشجيع الناخبين.. صالح والكاظمي والحلبوسي والحكيم والصدر يدلون بأصواتهم في الاقتراع العام

مع افتتاح مراكز الانتخابات في العراق، توافد قادة سياسيون وأمنيون وعسكريون إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية العراقية.



وكان رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الحكومة مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أول المصوتين، بالإضافة إلى رئيس الحكومة السابق عادل عبد المهدي وزعيمي تحالف قوى الدولة الوطنية والتيار الصدري عمار الحكيم ومقتدى الصدر.

Reuters

Reuters

Reuters

وقال صالح خلال الإدلاء بصوته: إن "انتخابات تشرين المبكرة، يوم تاريخي ومطلب شعبي للانطلاق نحو حياة كريمة".

من جانبه دعا الكاظمي العراقيين للمشاركة الواسعة في الانتخابات، وقال إن "أصواتهم ثمينة ويجب ألا يفوتوا الفرصة".



المصدر: RT