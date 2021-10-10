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لتشجيع الناخبين.. صالح والكاظمي والحلبوسي والحكيم والصدر يدلون بأصواتهم في الاقتراع العام

أخبار العالم العربي

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مع افتتاح مراكز الانتخابات في العراق، توافد قادة سياسيون وأمنيون وعسكريون إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية العراقية.


وكان رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الحكومة مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أول المصوتين، بالإضافة إلى رئيس الحكومة السابق عادل عبد المهدي وزعيمي تحالف قوى الدولة الوطنية والتيار الصدري عمار الحكيم ومقتدى الصدر.

لتشجيع الناخبين.. صالح والكاظمي والحلبوسي والحكيم والصدر يدلون بأصواتهم في الاقتراع العام
Reuters
عمار الحكيم

لتشجيع الناخبين.. صالح والكاظمي والحلبوسي والحكيم والصدر يدلون بأصواتهم في الاقتراع العام
Reuters
زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر

لتشجيع الناخبين.. صالح والكاظمي والحلبوسي والحكيم والصدر يدلون بأصواتهم في الاقتراع العام
Reuters
الرئيس العراقي برهم صالح

وقال صالح خلال الإدلاء بصوته: إن "انتخابات تشرين المبكرة، يوم تاريخي ومطلب شعبي للانطلاق نحو حياة كريمة".

من جانبه دعا الكاظمي العراقيين للمشاركة الواسعة في الانتخابات، وقال إن "أصواتهم ثمينة ويجب ألا يفوتوا الفرصة".


المصدر: RT

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