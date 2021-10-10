تونس.. رئيس الأركان السابق يمثل أمام السلطات بتهمة "الجرح والقتل العمد"
wikimedia
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كشف المحامي التونسي، أحمد صواب، أنه من المنتظر أن يمثل رئيس الأركان المتقاعد الجنرال رشيد عمار، يوم الاثنين، أمام الدوائر الانتقالية، بتهمة "الجرح والقتل العمد"، إبان الثورة.
وفي حديث إذاعي، قال أحمد صواب إنه "من المتوقع أن يمثل الجنرال رشيد عمار يوم الاثنين 11 أكتوبر، أمام الدوائر الانتقالية من أجل تهمة الجرح والقتل العمد لـ5 قتلى و6 جرحى إبان الثورة".
وأشار المحامي إلى أنه "تم تكوين الملف سنة 2013، مع تعمد تأجيله لمدة أربعة سنوات عن طريق قاضي من المنظومة السابقة"، لافتا إلى أن "من ساهموا في الاستبداد يحاكمون اليوم الجنرال عمار".
المصدر: "نسمة" + "شمس"
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