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العراق.. انطلاق التصويت العام في الانتخابات البرلمانية المبكرة

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العراق.. انطلاق التصويت العام في الانتخابات البرلمانية المبكرة
Reuters KHALID AL-MOUSILY
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فتحت مراكز الاقتراع أبوابها اليوم الأحد للتصويت العام في تمام الساعة السابعة بتوقيت بغداد في أول انتخابات برلمانية مبكرة تشهدها البلاد منذ العام 2003.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في وقت سابق اليوم جاهزيتها لافتتاح مراكز الاقتراع أمام الناخبين.

وقالت الناطقة باسم المفوضية جمانة الغلاي إن "عدد مراكز الاقتراع في التصويت العام بلغ 8273 مركزا بواقع أكثر من 55 ألف محطة"، لافتة إلى أن"1249 مراقبا دوليا يشاركون في مراقبة الاقتراع العام فيما يبلغ عدد الاعلاميين الدوليين الذين يشاركون في تغطية الاقتراع العام 510 إعلاميين دوليين، أما المراقبون المحليون فبلغ عددهم 147152 مراقبا".

وأشارت إلى أن "عدد المرشحين الاجمالي بلغ 3227 مرشحا منهم 951 امرأة". ويتنافس في الانتخابات 21 تحالفا و109 أحزاب ساسية.

وحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي المواطنين على المشاركة في الاقتراع، وكتب عبر "تويتر": "صوتك مستقبلك، اليوم كنت أول من شارك في التصويت في الانتخابات التي وعدنا شعبنا وأوفينا.. يا شعبنا العزيز نساء ورجالا وشبابا شاركوا وارسموا مستقبلكم بأيديكم ."

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وكان العراق قد أجرى يوم الجمعة عملية التصويت الخاص في عموم البلاد، والتي شملت منتسبي الأجهزة الأمنية (باستثناء الحشد الشعبي)، والنزلاء والنازحين، ضمن الانتخابات البرلمانية المبكرة.

المصد: وكالة الأنباء العراقية

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