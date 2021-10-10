العراق.. "القوة التكتيكية" تنتشر في بغداد لتأمين الانتخابات (صور)

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، عن نشر القوة التكتيكية التابعة لوكالة الاستخبارات في بغداد قبل ساعات من انطلاق الانتخابات البرلمانية.

وفي بيان نشره على حسابه الرسمي عبر "تويتر"، قال اللواء رسول: "من أجل تأمين العملية الانتخابية، فقد شرعت القوة التكتيكية لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية بالانتشار في العاصمة بغداد".

وأضاف أن "القوة باشرت مهامها وفق خطة محكمة لتأمين هذا العرس الانتخابي".

وتابع أن "نشر القوة التكتيكية يتزامن مع الواجبات الأخرى التي تنفذها وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بمناطق متفرقة في البلاد لمكافحة الجريمة وملاحقة العناصر الإرهابية".

من أجل تأمين العملية الانتخابية، فقد شرعت القوة التكتيكية لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية بالانتشار في العاصمة بغداد.

وقد باشرت بمهامها وفق خطة محكمة لتأمين هذا العرس الانتخابي المقرر في العاشر من شهر تشرين الاول لعام 2021 pic.twitter.com/ZLsoIPyglB — يحيى رسول | Yehia Rasool (@IraqiSpoxMOD) October 9, 2021

المصدر: RT