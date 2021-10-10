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العراق.. "القوة التكتيكية" تنتشر في بغداد لتأمين الانتخابات (صور)

أخبار العالم العربي

العراق..
Reuters ESSAM AL-SUDANI
عناصر من الجيش العراقي
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أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، عن نشر القوة التكتيكية التابعة لوكالة الاستخبارات في بغداد قبل ساعات من انطلاق الانتخابات البرلمانية.

وفي بيان نشره على حسابه الرسمي عبر "تويتر"، قال اللواء رسول: "من أجل تأمين العملية الانتخابية، فقد شرعت القوة التكتيكية لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية بالانتشار في العاصمة بغداد".

وأضاف أن "القوة باشرت مهامها وفق خطة محكمة لتأمين هذا العرس الانتخابي".

وتابع أن "نشر القوة التكتيكية يتزامن مع الواجبات الأخرى التي تنفذها وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بمناطق متفرقة في البلاد لمكافحة الجريمة وملاحقة العناصر الإرهابية".

المصدر: RT

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