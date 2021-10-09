مكتب النائب العام المصري يطلق قناة على موقع "يوتيوب"

أعلن محمد الجندي، الخبير الرقمي لمكتب النائب العام في مصر، أن النيابة العامة أطلقت قناة على موقع "يوتيوب"، بهدف نشر الوعي بين المواطنين.

وحسب الجندي، يأتي فتح القناة ضمن استراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمي وبناء على خطة وضعت على مدى 3 سنوات لهذه النقلة.

وتابع: "كمية الأوراق الكبيرة في النيابة تحدث مشاكل، ولكن بعد التحول الرقمي هيبقى هناك نيابة بلا أوراق وصاحب القضية يطلبها رقميا دون وجود أي مشاكل وسييسر هذا العديد من الإجراءات على المواطن ويسهم في مكافحة الفساد وكذلك عملية المراقبة".

المصدر: "اليوم السابع"