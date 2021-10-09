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قيادي من النهضة التونسية: التصنيف السيادي لمالية الدولة لا يساوي شيئا عند قيس سعيد

أخبار العالم العربي

قيادي من النهضة التونسية: التصنيف السيادي لمالية الدولة لا يساوي شيئا عند قيس سعيد
Reuters
مقر حركة النهضة
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انتقد القيادي بحركة النهضة في تونس رفيق عبد السلام كلمة الرئيس قيس سعيد معتبرا أن التصنيف السيادي لمالية الدولة التونسية لا يساوي شيئا عند الرئيس وليذهب للجحيم مع "أمك صنافة".

وقال عبد السلام في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "رئيس الجمهورية التونسية بصدد إدخال علم جديد في مجال السياسة لم يسبقه فيه المتقدمون ولا المتأخرون، افتتحه على بركة الله بتصنيف البشر وتوزيعهم بين كاذبين ومنافقين ومخمورين ومأجورين وجراثيم ومكروبات وكورونيات".

وأضاف: "اليوم دشن فرعا جديدا من فروع هذا الفن الجديد والطريف، يقوم على تصنيف الشياطين وتبويب أنواعها  بين الأكبر والأوسط والأصغر".

واختتم تدوينته قائلا: "اللهم لا نسالك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه".

قيادي من النهضة التونسية: التصنيف السيادي لمالية الدولة لا يساوي شيئا عند قيس سعيد

المصدر: "فيسبوك"

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