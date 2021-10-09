بقيمة 11.5 مليون جنيه.. الشرطة المصرية تحبط محاولة تهريب 325 ألف قرص كبتاغون (صورة)

أحبطت الشرطة المصرية يوم السبت محاولة تهريب 325 ألف قرص كبتاغون إلى خارج البلاد.

وقالت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة إنها تابعت نشاط عناصر تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص لهم معلومات جنائية، يعتزمون إعداد وتجهيز شحنة لمخدر الكبتاغون وتغليفها بأوراق الكربون في محاولة منهم لإخفائها والحيلولة دون ضبطها، تمهيدا لتهريبها لإحدى الدول.

وأفادت الإدارة العامة بأنه عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، تم ضبط الأشخاص الأربعة حال ركوبهم سيارة بدائرة قسم شرطة المعصرة.

وأضافت أنه تم حجز 325 ألف قرص مخدر لعقار الكبتاغون ومبلغ مالي وهاتف محمول، مؤكدة أنه وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامي.

وأوضحت أن القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قدرت بحوالي 11.5 مليون جنيه مصري.

المصدر: RT