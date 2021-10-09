الرئيس التونسي يتهم أطرافا بـ"التآمر" من أجل تصفية حسابات معه

اتهم رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيّد بعض الجهات في البلاد بـ"التآمر" من أجل تصفية حسابات معه شخصيا، مؤكدا حرصه على تنفيذ القانون وحماية الحقوق والحريات.

وخلال لقائه المكلف بتسيير وزارة الداخلية رضا غرسلاوي، قال سعيّد: "القضية بالنسبة لي هي قضية شعب ودولة وتحقيق آمال شعبنا..هل سمعوا برصاصة واحدة أطلقت أو قطرة دم أسيلت؟".

وأضاف: "بالنسبة إلى بعض القضايا التي أحيلت على المحكمة العسكرية كانت بسبب وجود حكم صادر في حق أحدهم منذ سنة 2018 بالإضافة إلى كون اختصاص المحكمة كان بنص القانون وليس خارج القانون".

وتابع: "نحن أحرص منهم على إنفاذ القانون وحماية الحقوق والحريات، وهناك من سيتم إحالته على القضاء العادل والمستقل الذي يعطي لكل ذي حق حقه، وليس كما يقولون ويكذبون ويتآمرون على بلدهم من أجل تصفية حسابات مع رئيس الدولة".

وأردف قوله: "ليس لدي معهم حسابات ولا أعيرهم أهمية على الإطلاق".

المصدر: "موزاييك أف أم"