قيادة العمليات المشتركة في العراق تنفي تعرض أي مركز انتخابي للاستهداف في كركوك
Reuters KHALID AL-MOUSILY
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نفت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم السبت، تعرض أي مركز انتخابي للاستهداف في محافظة كركوك شمالي البلاد.
وقالت القيادة في بيان لها: "لا صحة للأنباء التي تحدثت عن تعرض مركز انتخابي في كركوك لاستهداف إرهابي".
وأضافت أن "القطعات الأمنية تنفذ أعمال تمشيط واستهداف وكمائن لضرب فلول (تنظيم) داعش الإرهابي".
وفي وقت سابق نقلت وسائل إعلام محلية وعربية معلومات عن تعرض مركز انتخابي للاستهداف في كركوك.
المصدر: RT
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