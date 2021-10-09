السعودية.. النيابة تستدعي امرأة للتحقيق معها لتلفظها بعبارات خادشة للحياء

استدعت النيابة العامة في السعودية امرأة للتحقيق معها إثر انتشار مقطع فيديو وثق تلفظها بعبارات خادشة للحياء.

وأكد مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية أنه بناء على ما تم رصده ورفعه من قبل مركز الرصد النيابي بشأن ظهور امرأة تتلفظ بعبارات خادشة للحياء في مقطع متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، صدرت أوامر باستدعائها ومباشرة الإجراءات النظامية بحقها والتحقيق معها حول محتوى الفيديو.

وقال المصدر إن العقوبات المتعلقة بتسجيل الفيديو ونشر وترويج محتواه تخضع لأحكام نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وتطال كل من قام بذلك أو حرض غيره، أو ساعده، أو اتفق معه على ارتكاب أي من هذه الأفعال المجرمة شرعا وقانونا.

وطلب المسؤول السعودي من مستخدمي التقنيات الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي باستخدامها بطريقة آمنة وأخلاقية لا تخرج عن الآداب العامة والقيم المجتمعية.

كما دعا التعامل مع روادها بما يعزز حماية المصلحة الوطنية والآداب العامة.

#النيابة_العامة تستدعي امرأة بعد ظهورها في مقطع متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي تتلفظ بألفاظ خادشة للحياء، فقد تم استدعاءها لمباشرة الإجراءات النظامية بحقها والتحقيق معها حول ما تضمنه محتوى الفيديو من عبارات خادشة للحياء ومخالفة للآداب العامة ومخلة بالقيم المجتمعية. pic.twitter.com/xM0WguCUEJ — بندر السليس (@BmsKsa) October 9, 2021

المصدر: وسائل إعلام سعودية