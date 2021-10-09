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السعودية.. النيابة تستدعي امرأة للتحقيق معها لتلفظها بعبارات خادشة للحياء

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السعودية.. النيابة تستدعي امرأة للتحقيق معها لتلفظها بعبارات خادشة للحياء
Reuters
السعودية
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استدعت النيابة العامة في السعودية امرأة للتحقيق معها إثر انتشار مقطع فيديو وثق تلفظها بعبارات خادشة للحياء.

وأكد مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية أنه بناء على ما تم رصده ورفعه من قبل مركز الرصد النيابي بشأن ظهور امرأة تتلفظ بعبارات خادشة للحياء في مقطع متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، صدرت أوامر باستدعائها ومباشرة الإجراءات النظامية بحقها والتحقيق معها حول محتوى الفيديو.

وقال المصدر إن العقوبات المتعلقة بتسجيل الفيديو ونشر وترويج محتواه تخضع لأحكام نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وتطال كل من قام بذلك أو حرض غيره، أو ساعده، أو اتفق معه على ارتكاب أي من هذه الأفعال المجرمة شرعا وقانونا.

وطلب المسؤول السعودي من مستخدمي التقنيات الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي باستخدامها بطريقة آمنة وأخلاقية لا تخرج عن الآداب العامة والقيم المجتمعية.

كما دعا التعامل مع روادها بما يعزز حماية المصلحة الوطنية والآداب العامة.

المصدر: وسائل إعلام سعودية

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