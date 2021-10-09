انتخاب راشيد الطالبي رئيسا لبرلمان المغرب

انتخب البرلمان المغربي، السبت، راشيد الطالبي العلمي، من حزب "التجمع الوطني للأحرار"، رئيسا جديدا لمجلس النواب.

وجرت عملية انتخاب رئيس مجلس النواب تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 62 من الدستور، وبناء على مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب.

وانتخب رشيد الطالبي العلمي بأغلبية 258 صوتا، فيما نال المرشح الثاني للمنصب، عن حزب جبهة القوى الديمقراطية رؤوف عبدلاوي معن، 4 أصوات مقابل 34 ورقة ملغاة و17 ورقة بيضاء.

المصدر: "هسبريس"