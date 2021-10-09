جنبلاط يحذف تغريدة بخصوص مصادرة نادي غولف لبناء محطة إنتاج للكهرباء

تطرق رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان وليد جنبلاط في تدوينة على "تويتر" إلى موضوع مصادرة نادي"Gulf Club" للغولف لبناء محطة إنتاج كهرباء.

وقال جنبلاط في التدوينة: "في إيران يحترمون الطبيعة والحدائق الخضراء ويحتفلون منذ آلاف السنين بعيد الربيع النوروز في 21 مارس".

وأضاف: "أما الممانعة تصر على تزويدنا بمحطة إنتاج كهرباء فهل من الضروري مصادرة الـGulf Club لبنائها وهو مساحة خضراء مميزة في غابة الباطون لمدينة بيروت وضواحيها لبنان".

جدير بالذكر أن رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي حذف التغريدة بعد ساعات من نشرها.

المصدر: RT + "تويتر"