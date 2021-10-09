عبير موسي: الرئيس قيس سعيد أصبح الحاكم بأمره ولم يغير شيئا

اتهمت رئيسة "الحزب الدستوري الحر" في تونس عبير موسي، اليوم السبت، رئيس الجمهورية قيس سعيد بأنه "احتكر كل السلطات".

وأضافت عبير موسي في تصريح لإذاعة "شمس أف أم" على هامش اجتماع مع أنصار حزبها في القصرين غرب تونس، أن رئيس الدولة "أصبح الحاكم بأمره ولم يغير شيئا".

ولفتت موسي إلى أنها "لم تلاحظ أي تحرك في اتجاه إنهاء منظومة الإخوان".

وأشارت في السياق إلى أن "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين مازال موجودا والجمعيات المشبوهة تواصل نشاطها والأموال الأجنبية التي تضخ لها لم تجفف منابعها".

كما علقت رئيسة الحزب على مجهودات رئاسة الجمهورية في حل أزمة التلاقيح المضادة لفيروس كورونا في الآونة الأخيرة، حيث أفادت بأن "قيس سعيد لم يقم بأي مجهود خلال الفترة الأولى من أزمة كورونا".

وعبرت موسي عن رفضها لتسييس مسألة التلاقيح ونسبها كمجهود أحادي لرئاسة الجمهورية، حسب تعبيرها.

المصدر: "شمس أف أم"