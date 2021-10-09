الطيران العراقي يدمر مخبأ لتنظيم "داعش" شرقي البلاد (فيديو)

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم السبت، "تدمير وكر" لتنظيم "داعش الإرهابي" شرقي البلاد.

وذكرت في بيان صحفي: "بإشراف قيادة العمليات المشتركة، وجهت طائرات F_16 العراقية ضربة جوية استهدفت خلالها وكرا بداخله عدد من عناصر عصابات داعش الإرهابية في وادي الثلاب جنوبي قضاء خانقين".

بإشراف قيادة العمليات المشتركة ، طائرات F_16 العراقية توجه ضربة جوية استهدفت خلالها وكر بداخله عدد من عناصر عصابات داعش الإرهابية في وادي الثلاب جنوبي قضاء خانقين، وأسفرت عن تدمير الوكر وقتل من بداخله. pic.twitter.com/Ss2ShqNzVs — يحيى رسول | Yehia Rasool (@IraqiSpoxMOD) October 9, 2021

وأضافت، أن "الضربة أسفرت عن تدمير الوكر وقتل من بداخله".

المصدر: RT