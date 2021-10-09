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الطيران العراقي يدمر مخبأ لتنظيم "داعش" شرقي البلاد (فيديو)

أخبار العالم العربي

الطيران العراقي يدمر مخبأ لتنظيم
القوات العراقية
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أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم السبت، "تدمير وكر" لتنظيم "داعش الإرهابي" شرقي البلاد.

وذكرت في بيان صحفي: "بإشراف قيادة العمليات المشتركة، وجهت طائرات F_16 العراقية ضربة جوية استهدفت خلالها وكرا بداخله عدد من عناصر عصابات داعش الإرهابية في وادي الثلاب جنوبي قضاء خانقين".

وأضافت، أن "الضربة أسفرت عن تدمير الوكر وقتل من بداخله".

 

المصدر: RT

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