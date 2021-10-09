 
مباشر

القوات العراقية: طائراتنا ستؤمن أجواء المدن في يوم الانتخابات

أخبار العالم العربي

القوات العراقية: طائراتنا ستؤمن أجواء المدن في يوم الانتخابات
طائرة حربية عراقية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rgvh

نوه اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اليوم السبت، بشأن الطلعات الجوية التي ستقوم بها الطائرات العراقية يوم غد الأحد.

وقال في بيان صحفي، إن "طائرات القوة الجوية ستقوم يوم غد بالتحليق فوق سماء عدد من المحافظات وبارتفاع مناسب، مما قد يؤدي إلى سماع أصواتها".

وأضاف، أن "هذه الطلعات ستكون للرصد والاستطلاع ولتوفير غطاء جوي لحماية عملية الاقتراع العام" .

ومن المقرر أن تجري الانتخابات العراقية يوم غد الأحد وفقا للموعد الذي حدده رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا