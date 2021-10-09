لبنان.. إصابة طفل باشتباكات في بلدة طفيل الحدودية مع سوريا (فيديو)

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بوقوع اشتباكات في بلدة طفيل الحدودية مع سوريا وإصابة طفل بطلق ناري تم نقله إلى أحد مستشفيات المنطقة.

وقالت صحيفة "النهار" إن الاشتباكات المسلحة اندلعت بين عدد من أهالي بلدة الطفيل الحدودية على خلفية اعتداءات متكررة من مسلحين مقربين من رجل الأعمال الموقوف حسن دقّو.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية