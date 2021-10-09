الرئيس العراقي: المشاركة الواسعة بالانتخابات ستكون نقطة تحول في البلاد

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم السبت، أن المشاركة الواسعة في الانتخابات التشريعية التي ستجري يوم غد الأحد، ستكون نقطة تحول في البلاد.

وقال في كلمة متلفزة، إن "انتخابات الغد من أهم العمليات الانتخابية في تاريخ العراق الحديث، وهي مفصلية مصيرية وتأسيسية وتأتي في ظرف دقيق ولحظة وطنية فارقة".

وأضاف، أن "اقتراع الغد فرصة لبناء دولة قادرة ومقتدرة، لتصحح المسارات الخاطئة وتضرب الفساد وتعمل على مراجعة الدستور عبر عقد سياسي واجتماعي جديد".

وأشار الرئيس العراقي إلى أن "الإصلاح المنشود يتحقق من خلال الاحتكام للشعب. أن أعين العالم بأجمعه ستتوجه إلى العراق يوم غد".

وتابع: "سيخرج شعبنا من هذه الانتخابات أكثر رفعة وتقدم، لأن بناء الدولة يتطلب تشكيل برلمان يعبر عن ارادة العراقيين".

المصدر: RT