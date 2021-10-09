محاضرة حول الإمارات لطلاب "مستعربين" في موسكو
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ألقى نائب رئيس البعثة الدبلوماسية الإماراتية في روسيا حمد الحبسي محاضرة لطلاب دارسين للغة العربية بكلية الآداب لجامعة الصداقة بين الشعوب في موسكو.
جاءت المحاضرة اليوم السبت في إطار مشاركة الجامعات الروسية في مهرجان "NAUKA 0+" (العلم 0+) الذي يقام في بداية أكتوبر من كل عام، ويهدف إلى جذب طلاب جدد إلى الأنشطة العلمية.
وأتاحت المحاضرة التي جاءت تحت عنوان "الإمارات العربية المتحدة: التاريخ والمستقبل"، لطلبة المراحل الأولى في قسم اللغة العربية، إمكانية للتعرف على فرص الدراسة والسياحة والعمل في الإمارات، إضافة إلى الاطلاع على تاريخ هذه الدولة وثقافتها.
المصدر: RT
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