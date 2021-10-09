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السعودية تمنح تصاريح أداء العمرة والصلاة في الحرمين لفئات محددة

أخبار العالم العربي

السعودية تمنح تصاريح أداء العمرة والصلاة في الحرمين لفئات محددة
Reuters
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أعلنت وزارة الحج والعمرة بدءا من الساعة السادسة من صباح غد الأحد منح تصاريح أداء العمرة والصلاة في الحرمين لفئات محددة.

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وفي التفاصيل أعلنت وزارة الحج والعمرة، انطلاقا من حرص المملكة على صحة المعتمرين والمصلين والزوار في المسجد الحرام والمسجد النبوي، ووفقا لتعليمات وزارة الصحة بشأن تنفيذ البروتوكولات الوقائية لمنع الإصابة بفيروس كورونا، فقد تقرر بدءا من الساعة السادسة من صباح غدا الأحد، أولا: "اقتصار إصدار تصاريح أداء العمرة والصلوات في المسجد الحرام والزيارة لمسجد الرسول، للأشخاص المحصنين الحاصلين على جرعتين من لقاح فيروس كورونا المعتمد في المملكة، والحالات المستثناة من أخذ اللقاح بحسب ما يظهره تطبيق "توكلنا"".

وتضمن أيضا اقتصار تصاريح أداء العمرة والصلاة في الحرمين، ثانيا: "لضيوف الرحمن الذين أتموا حجز تصريح أداء مناسك العمرة أو الصلاة أو الزيارة وإصداره دون استكمال جرعتي التحصين، ويجب على حاملي تلك التصاريح المسارعة إلى أخذ الجرعة الثانية قبل 48 ساعة من موعد التصريح تجنبا لإلغائه، علما بأن المواعيد متاحة لأخذ جرعات اللقاح واستكمالها في مراكز اللقاح في جميع أنحاء المملكة.

وأوضحت الوزارة أن جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بالوباء، تخضع للتقييم المستمر من قبل هيئة الصحة العامة (وقاية)، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي.

المصدر: صحيفة الوئام+تويتر

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