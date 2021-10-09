حزب تونسي يدعو للتظاهر غدا الأحد ضد قرارات قيس سعيد

دعا المدير التنفيذي لحزب "الأمل" في تونس، رضا بلحاج إلى التظاهر غدا الأحد ضد قرارات الرئيس قيس سعيد واصفا يوم الغد بـ"يوم الحسم الديمقراطي".

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وكتب بلحاج على صفحته الرسمية في "فيسبوك": "يوم الحسم الديمقراطي، شارع محمد الخامس من تقاطع خير الدين باشا نحو وزارة السياحة، الساعة العاشرة صباحا: مواطنون ضد الانقلاب، مواطنون لا رعايا يسقط الانقلاب".

وكان الرئيس التونسي قد كلف نجلاء بودن رمضان يوم 28 سبتمبر الماضي، بتشكيل الحكومة، وذلك في ظل أزمة سياسية وإجراءات استثنائية تم بمقتضاها تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن جميع أعضائه وتعليق فصول من الدستور.

المصدر: نسمة+رئاسة الجمهورية التونسية