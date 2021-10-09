مصدر في مفوضية الانتخابات العراقية لـRT: النتائج التي تعلن عن التصويت الخاص لم تصدر عنا

أكد مصدر في مفوضية الانتخابات العراقية، اليوم السبت، أن المعلومات التي تعلن نتائج انتخابات التصويت الخاص لم تصدر عن المفوضية.

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وقال المصدر لـRT، إن "المفوضية لم تعلن أي شيء عن نتائج التصويت الخاص وما يصدر في وسائل الإعلام غير دقيق".

وأضاف، أن "نتائج التصويت الخاص ستعلن مع نتائج التصويت العام والمفوضية غير مسؤولة عن المعلومات التي لم تصدر عنها".

وتداولت وسائل إعلام عراقية خلال الساعات الماضية معلومات عن نتائج التصويت الخاص رغم أن المفوضية لم تعلن أي نتائج.

المصدر: RT