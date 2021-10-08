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"واس": طائرة مسيرة مفخخة استخدمت في الهجوم على مطار الملك عبد الله

أخبار العالم العربي

Reuters MOHAMMED BENMANSOUR
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أفادت وكالة الأنباء السعودية نقلا عن التحالف العربي في وقت متأخر يوم الجمعة قوله إن "طائرة مسيرة مفخخة استخدمت في محاولة استهداف المدنيين في مطار الملك عبد الله في جازان".

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، في وقت سابق من الجمعة بإن مقذوفا معاديا سقط على مطار الملك عبد الله الذي يمر من خلاله آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين ومن جنسيات مختلفة.

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وأوضح العميد المالكي وجود خمس 5 إصابات طفيفة بين المدنيين من المسافرين والعاملين بالمطار.

وأكد المتحدث باسم قوات التحالف أن الحادث يجرى متابعته من قبل الجهات المختصة.

المصدر: وكالات

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