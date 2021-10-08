مصر.. الإطاحة بشخص انتحل صفة سفير للنصب على مواطنين وأجانب

تمكنت السلطات المصرية من ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لانتحاله صفة مسؤول دبلوماسي بعد 6 أعوام من ارتكابه وقائع نصب واحتيال في حق مواطنين وأجانب.

وكشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالاشتراك مع قطاع الأمن الوطني، قيام أحد الأشخاص، وهو مواطن حاصل على دبلوم ومقيم بمحافظة الجيزة وله معلومات جنائية، بانتحال صفة سفير.

واستغل الموقوف الصفة الدبلوماسية المزيفة في النصب والاحتيال على المواطنين، بزعم إنهاء أعمالهم ومصالحهم بالجهات الحكومية من خلال نفوذه المزعوم "خلافا للحقيقة".

وإمعانا في الغش والتدليس على ضحاياه، قام بتدشين متحف بالفيلا الخاصة به الكائنة بمدينة أكتوبر بمحافظة الجيزة، لعرض تماثيل مقلدة شبيهة للتماثيل الفرعونية واستغلال ذلك في دعوة مواطني الدول الأجنبية لزيارة المتحف بمقابل مادي، وذلك بالمخالفة للقانون، فضلا عن قيامه بتزوير شهادات دراسية تفيد بحصوله على درجات علمية في مجالات مختلفة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه حال تواجده بمقر الفيلا المشار إليها بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة، وعُثر بداخلها على: شهادة ممهورة بخاتم شعار الجمهورية مزورة منسوب صدورها لأحد المجالس القومية بصفته مستشار دبلوماسي.

وبمواجهته، أقر المتهم بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه وأنه ليست لديه أي صفة رسمية أو دبلوماسية وأنه يمارس ذلك النشاط الإجرامي للاستفادة المادية والأدبية فقط.

المصدر: "القاهرة 24"