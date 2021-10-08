 
مباشر

الجزائر.. شاحنة تدهس 12 فردا من الكشافة الإسلامية بسطيف (صور)

أخبار العالم العربي

الجزائر.. شاحنة تدهس 12 فردا من الكشافة الإسلامية بسطيف (صور)
Reuters
الجزائر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rgpw

دهست شاحنة فقد سائقها السيطرة عليها 12 فردا من الكشافة الإسلامية كانوا يسيرون على الممر العازل بالطريق الوطني بوادي التمر بلدية أوريسيا بولاية سطيف، شرق الجزائر.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية لولاية سطيف في بيان أن وحداتها تدخلت على الساعة السادسة مساء على إثر حادث مرور يتمثل في دهس سيارة لـ 12 فرد من الكشافة الإسلامية تتراوح أعمارهم بين 15 و23 سنة، بالطريق الوطني رقم 09 بواد التمر، بلدية أوريسيا.

وأضافت الحماية المدنية أنه تم إسعافهم ونقلهم للمستشفى المحلي.

وكشف قائد فوج الوئام للكشافة الإسلامية لإذاعة سطيف أن الحادث تسبب في إصابة 15 فردا من أصل 20 كشافا كانوا في جولة ميدانية، مشيرا إلى إصابة كشافين بكسور نتيجة الحادث.

وصرح المتحدث بأن الحادث تسببت فيه شاحنة من الحجم الصغير فقد صاحبها السيطرة عليها.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا