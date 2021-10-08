الجزائر.. شاحنة تدهس 12 فردا من الكشافة الإسلامية بسطيف (صور)

دهست شاحنة فقد سائقها السيطرة عليها 12 فردا من الكشافة الإسلامية كانوا يسيرون على الممر العازل بالطريق الوطني بوادي التمر بلدية أوريسيا بولاية سطيف، شرق الجزائر.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية لولاية سطيف في بيان أن وحداتها تدخلت على الساعة السادسة مساء على إثر حادث مرور يتمثل في دهس سيارة لـ 12 فرد من الكشافة الإسلامية تتراوح أعمارهم بين 15 و23 سنة، بالطريق الوطني رقم 09 بواد التمر، بلدية أوريسيا.

وأضافت الحماية المدنية أنه تم إسعافهم ونقلهم للمستشفى المحلي.

تدخلت وحدات #الحماية_المدنية لولاية #سطيف في حدود الساعة 18و 07 د، على إثر #حادث_مرور يتمثل في دهس سيارة ل 12 فرد من الكشافة الإسلامية تتراوح أعمارهم بين 15 و 23 سنة، بالطريق الوطني رقم 09 بواد التمر، بلدية أوريسيا، تم إسعافهم ونقلهم للمستشفى المحلي. — Protection Civile_dz الحماية المدنية الجزائر (@DGPC_CNI) October 8, 2021

وكشف قائد فوج الوئام للكشافة الإسلامية لإذاعة سطيف أن الحادث تسبب في إصابة 15 فردا من أصل 20 كشافا كانوا في جولة ميدانية، مشيرا إلى إصابة كشافين بكسور نتيجة الحادث.

وصرح المتحدث بأن الحادث تسببت فيه شاحنة من الحجم الصغير فقد صاحبها السيطرة عليها.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية