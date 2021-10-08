رئيس الحكومة اللبنانية يغادر إلى الأردن في زيارة خاصة
Reuters
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غادر رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي بيروت اليوم الجمعة، إلى الأردن في زيارة خاصة.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن ميقاتي غادر بعد ظهر اليوم إلى الأردن دون أن تذكر المزيد من التفاصيل.
وكان ميقاتي زار قبل مغادرته لبنان، البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، وأعلن في تصريح بعد الزيارة أن "السعودية بالنسبة لي هي قبلتي السياسية وقبلتي الدينية كمسلم".
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
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