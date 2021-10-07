الولايات المتحدة تنتقد "حملة" تونس ضد وسائل إعلام

انتقدت الولايات المتحدة يوم الخميس إغلاق تونس محطة تلفزيونية وحضتها على اتباع مسار واضح لاستعادة الحكم الديمقراطي.

وحجزت قوات الأمن التونسية الأربعاء معدات قناة "الزيتونة" الخاصة المقربة من حركة النهضة بدعوى أنها تبث خارج إطار القانون، بحسب هيئة الاتصال السمعي البصري.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس للصحفيين "نشعر بالقلق وخيبة الأمل حيال التقارير الأخيرة من تونس حول التعديات على حرية الصحافة والتعبير".

ودعا برايس الحكومة التونسية إلى المحافظة على التزاماتها باحترام حقوق الإنسان كما نص عليها الدستور التونسي ومرسوم أصدره الرئيس قيس سعيد في سبتمبر.

وأضاف "نحض أيضا الرئيس التونسي ورئيسة الوزراء الجديدة على الاستجابة لدعوة الشعب التونسي لوضع خارطة طريق واضحة للعودة إلى عملية ديمقراطية شفافة ينخرط فيها المجتمع المدني والأصوات السياسية المتنوعة".

المصدر: أ ف ب