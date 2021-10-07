دقلو: "حكم قراقوش تاني ما في".. ولن نسلم الشرطة والمخابرات إلا لحكومة سودانية منتخبة

AFP النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو

أعلن النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) أن جهاز الشرطة والمخابرات العامة لن تسلم إلا لحكومة منتخبة، قائلا: "حكم قراقوش تاني ما في".

واعتبر حميدتي إن الأزمة الراهنة بيّنت أن "طموح المدنيين في الكراسي، بينما تفكير العسكريين ينصب في كيفية إخراج البلاد من أزمتها".

وخلال حديث أمام وفد معلمي كونترول الشهادة السودانية أبدى دقلو استغرابه من مطالب ضم الشرطة وجهاز المخابرات للمدنيين، وقال: "لن نسلم الشرطة والجهاز إلا إلى حكومة منتخبة". وأنها لن تسلم للمدنيين "حتى لا تستغل في البطش".

إقرأ المزيد

وأضاف أن "البعض كان حتى التاريخ القريب يهاجم الجهازين وينعتهما بأفظع النعوت والآن يتسابقون لضمهما" وأشار إلى أن أولئك "صمتوا على خرق الوثيقة الدستورية من جانب المدنيين لصالح البلاد".

ونفى حميدتي ما يروج حول أن يكون المجلس ضد التغيير والمدنية، وقال إن "العسكريين عقب التغيير لم يصرفوا الـ 500 مليون دولار التي كانت بطرفهم إلى حين تشكيل الحكومة المدنية لكي تساعدها في تسيير شؤون البلاد".

وقال النائب الأول إن الخطوات التي تمت خلال الأيام الماضية تمت بعلم وأخذ رأي رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وأضاف أن "الخطوات التي خطوناها ليست لوحدنا، ورئيس الوزراء شريك معنا في كل خطوة ونحن نتحدث عن انهيار البلاد منذ عامين".

وحول المحاولة الانقلابية التي تم إفشالها خلال الأيام الماضية، قال دقلو إن الشرفاء من القوات المسلحة من ضباط وضباط صف هم من تصدى لها، وأضاف أنه تمت إدارة عملية التصدي للمحاولة الانقلابية باحترافية ومهنية عالية.

وأشار إلى أن "الانقلابيين كلهم جوة السجون ونحنا خليناهم لحدي ما قبضوا متلبسين وأي زول فيهم معترف.. وستعلن إفاداتهم للشعب السوداني".

المصدر: "السوداني"