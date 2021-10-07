3 أحزاب ألمانية بصدد "تعميق" محادثات تشكيل الحكومة المقبلة

قال الحزب الديمقراطي الاجتماعي، من يسار الوسط في ألمانيا وحزبان صغيران، الخميس، إنهم يعتزمون العمل على "تعميق" محادثاتهم الأسبوع المقبل بشأن تشكيل حكومة جديدة

وقال الأمين العام لـ"حزب الديمقراطيين الأحرار" المؤيد لقطاع الأعمال، فولكر ويسينغ، إن الجولة الأولى من المحادثات بين حزبه والديمقراطيين الاشتراكيين والخضر المعنيين بالبيئة، سارت "بشكل جيد للغاية".

وقال نظيره في "حزب الخضر" مايكل كيلنر للصحفيين إن هذا كان "يوما جيدا" للمناقشات.

وذكر لارس كلينغبايل، الأمين العام للحزب "الاشتراكي الديمقراطي"، "كان لدي شعور في المحادثات بأنه يمكننا خلق شيء ما معا".

ولم يكشف أي من الأحزاب الثلاثة عن تفاصيل لمفاوضاتهم، والتي إذا نجحت ستدفع كتلة المستشارة أنغيلا ميركل المنتهية ولايتها إلى المعارضة بعد 16 عاما من قيادتها لأكبر اقتصاد في أوروبا.

وتتكون الكتلة من الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي ينتمي إلى يمين الوسط، والاتحاد الاجتماعي المسيحي في بافاريا فقط.

وبدوره، قال رئيس "حزب الديمقراطيين المسيحيين"، حاكم ولاية شمال الراين ويستفاليا، أرمين لاشيت، الخميس إنه سيقترح الدعوة إلى عقد مؤتمر للحزب في الأسابيع المقبلة لتحديد قيادته المستقبلية.

لم يقل لاشيت، الذي كان مرشح كتلة الاتحاد لمنصب المستشار، ما إذا كان سيرشح نفسه للاحتفاظ بمنصبه القيادي في حزبه، لكنه تحدث عن الحاجة إلى "شخصيات جديدة لبدء بداية جديدة".

المصدر: أ ب