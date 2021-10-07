بريطانيا تتعهد مراجعة أي أدلة ضد حاكم دبي في قضية اختراق هواتف زوجته السابقة

تعهدت بريطانيا بمراجعة أي أدلة جديدة تشير إلى أن حاكم دبي أجاز اختراق هواتف زوجته السابقة وفريق محاميها بعد توصل محكمة بريطانية إلى أنه سمح باستخدام برنامج إلكتروني للتجسس عليهم.

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وقالت المحكمة العليا إن "الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أجاز استخدام برنامج "بيغاسوس" ضد الأميرة هيا بنت الحسين خلال نزاعهما القانوني على حضانة طفليهما في العاصمة البريطانية".

وحسب الوكالة الفرنسية، فإن هذه التطورات "قد تسيء إلى الشيخ البالغ 72 عاما الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس وزرائها وللعائلة المالكة البريطانية أيضا".

وتزوج الشيخ محمد البالغ 72 عاما من عمره والذي يتولى أيضا منصب نائب رئيس الإمارات، الأميرة هيا، البالغة 47 عاما والتي سبق أن عملت عضوا في اللجنة الأولمبية الدولية، في عام 2004، ولهما طفلان، الجليلة التي تبلغ 13 عاما وزايد الذي يبلغ 9 سنوات.

وانفصل الشيخ محمد بن راشد والأميرة هيا، وهي أخت العاهل الأردني، الملك عبد الثاني بن الحسين، في فبراير 2019 وانتقلت في أبريل العام ذاته إلى المملكة المتحدة سرا رفقة طفليهما ما تسبب في معركة قضائية مستمرة حول الحضانة حيث يدعمها حاليا القضاء البريطاني.

المصدر: أ ف ب+وكالات