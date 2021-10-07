السعودية تعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي ومسيّرة مفخخة من اليمن
AP إطلاق صاروخ من منظومة دفاع جوي سعودية ـ أرشيف
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أعلن "تحالف دعم الشرعية" أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا وطائرة مسيرة مفخخة باتجاه خميس مشيط، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية
ولم تذكر الوكالة السعودية تفاصيل إضافية.
وكالة سبأ التي يديرها الحوثيون ذكرت أن "الطيران الأمريكي السعودي" شن اليوم 38 غارة على محافظة مأرب.
المصدر: "واس" + "سبأ"
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