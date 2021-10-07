 
مباشر

حرس السواحل وأمن الموانئ الليبي ينقذ مهاجرين غير نظاميين

أخبار العالم العربي

حرس السواحل وأمن الموانئ الليبي ينقذ مهاجرين غير نظاميين
RT @CoastGuardly
جهاز حرس السواحل وأمن الموانىء الليبي ينقذ عددا من المهاجرين غير النظاميين - صورة من الأرشيف -
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rgde

ذكر بيان لجهاز حرس السواحل وأمن الموانئ الليبي أن دورية تابعة لجهاز حرس السواحل تمكنت من إنقاذ زورق على متنه 26 مهاجرا غير شرعي بالقرب من حقل البوري.

وأفاد جهاز حرس السواحل بأن من المهاجرين غير الشرعيين 13 مصريا، و7 من بنغلاديش، 2 من المغرب، و3 تونسيين بالقرب من مدينة الزاوية غرب ليبيا.

وأشار إلى أنه قد تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وكان الجهاز أعلن يوم الاثنين إنقاذ 56 مهاجرا شمال صبراتة، كما انتشل جثتين لطفل وامرأة خلال شهر أكتوبر.

ويستغل مهربو البشر عدة مدن في ليبيا لامتداد شواطئها والقرب من السواحل الأوروبية فضلا عن الأحداث التي شهدتها البلاد منذ فبراير عام 2011، للقيام برحلات غير نظامية عبر المتوسط.

المصدر: RT - ناصر حاتم

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا