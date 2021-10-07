حرس السواحل وأمن الموانئ الليبي ينقذ مهاجرين غير نظاميين

ذكر بيان لجهاز حرس السواحل وأمن الموانئ الليبي أن دورية تابعة لجهاز حرس السواحل تمكنت من إنقاذ زورق على متنه 26 مهاجرا غير شرعي بالقرب من حقل البوري.

وأفاد جهاز حرس السواحل بأن من المهاجرين غير الشرعيين 13 مصريا، و7 من بنغلاديش، 2 من المغرب، و3 تونسيين بالقرب من مدينة الزاوية غرب ليبيا.

وأشار إلى أنه قد تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وكان الجهاز أعلن يوم الاثنين إنقاذ 56 مهاجرا شمال صبراتة، كما انتشل جثتين لطفل وامرأة خلال شهر أكتوبر.

ويستغل مهربو البشر عدة مدن في ليبيا لامتداد شواطئها والقرب من السواحل الأوروبية فضلا عن الأحداث التي شهدتها البلاد منذ فبراير عام 2011، للقيام برحلات غير نظامية عبر المتوسط.

المصدر: RT - ناصر حاتم