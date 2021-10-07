الأسير الفلسطيني العارضة يعلق إضرابه عن الطعام

قال محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين في فلسطين كريم عجوة إن الأسير محمد العارضة علق إضرابه عن الطعام صباح الخميس وذلك بعد أن استجابت إدارة السجن لبعض الأمور الحياتية التي طالب بها.

وأوضح عجوة أن "إدارة السجن سلمته ملابس جديدة عبارة عن بنطلون وبلوزة، وملابس داخلية وجرابات كما سمح له بالاستحمام في غرفة بدون كاميرات ومن ثم أعيد إلى الغرفة التي يتواجد بها في العزل".

وأضاف أن إدارة السجن أبلغت العارضة أنها ستجري حوارا معه بعد انتهاء مدة الـ14 يوما بالعزل للحديث حول العقوبة المفروضة عليه والتي يطالب الأسير الفلسطيني بإلغائها.

ولفتت الهيئة إلى أن إدارة سجن عسقلان أجرت محاكمة داخلية للأسير العارضة قبل عدة أيام وفرضت عليه عدة عقوبات منها الحرمان من زيارة الأهل لمدة شهرين وحرمان شهرين من الكنتينا و14 يوما عزل بظروف قاسية.

وفي السياق ذاته، قال الأسير العارضة إنه ما زال يقبع في غرفة العزل الانفرادي ووصف الوضع فيها "بالسيء بلا بطانيات ولا كهرباء كما أنه لا يسمح له بالخروج للفورة".

المصدر: RT