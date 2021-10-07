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عون يؤكد لوزير خارجية إيران دعم لبنان لجهود تعزيز التقارب بين دول المنطقة

أخبار العالم العربي

عون يؤكد لوزير خارجية إيران دعم لبنان لجهود تعزيز التقارب بين دول المنطقة
الصورة من "تويتر"
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أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الخميس، دعم لبنان للجهود التي تبذل لتعزيز التقارب بين دول المنطقة.

وقالت رئاسة الجمهورية اللبنانية إن تصريح الرئيس عون جاء خلال استقباله وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الذي بدوره أكد وقوف إيران دائما إلى جانب لبنان.

هذا ووصل عبد اللهيان إلى لبنان صباح اليوم، وبدأ جولته بلقاء عون، على أن يلتقي في وقت لاحق رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي.

المصدر: RT

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