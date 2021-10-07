عون يؤكد لوزير خارجية إيران دعم لبنان لجهود تعزيز التقارب بين دول المنطقة
أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الخميس، دعم لبنان للجهود التي تبذل لتعزيز التقارب بين دول المنطقة.
وقالت رئاسة الجمهورية اللبنانية إن تصريح الرئيس عون جاء خلال استقباله وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الذي بدوره أكد وقوف إيران دائما إلى جانب لبنان.
🎥 امیرعبداللهیان با رئیسجمهور #لبنان دیدار کرد pic.twitter.com/iN4INC3taz— خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) October 7, 2021
الرئيس عون أكّد لوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان على دعم لبنان للجهود التي تُبذل لتعزيز التقارب بين دول المنطقة pic.twitter.com/hjSAlgzgL8— Lebanese Presidency (@LBpresidency) October 7, 2021
هذا ووصل عبد اللهيان إلى لبنان صباح اليوم، وبدأ جولته بلقاء عون، على أن يلتقي في وقت لاحق رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي.
المصدر: RT
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