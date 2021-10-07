لبنان.. إلقاء قنبلة على محل مجوهرات في ضاحية بيروت الجنوبية على خلفية إشكال

سمع دوي انفجار في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، تبين أنه ناجم عن انفجار قنبلة رميت على محل "مجوهرات غملوش" في شارع بئر العبد، على خلفية إشكال بين صاحب المحل وآل شريف.

وأصدرت عائلة "آل شريف" بيانا على خلفية الحادثة قالت فيه: "تعرض ابننا بالأمس الملازم أول علي شريف الذي نذرناه لخدمة الوطن إلى هجوم مقنع من قبل أشباه رجال غدروا به".

وأضافت أن "هذا الاعتداء الجبان والسافر هو اعتداء على العشيرة بأكملها، وبالتالي نحذر أصحاب محلات مجوهرات غملوش من فتح محالهم التجارية أو القيام بأي عمل استفزازي لتجنيبهم ما لا نرغبه ولا يحمد عقباه".

وتابعت: "نحذر المرجعيات السياسية والحزبية من التدخل لدى السلطات الأمنية وترك الكلمة الفصل للقضاء وإلا فإننا سنأخذ حقنا بأيدينا وهو أمر سهل المنال وأقرب من طرفة عين".

وأردفت قولها: "قادرون على تحقيق العدالة وإنزال القصاص دون غدر واجتثاثهم في جحورهم، لكن لنا ملء الثقة بقوى الأمن الداخلي ونعول على نزاهة القضاء المدني والعسكري".

وختمت: "اللهم إنا قد بلغنا… اللهم فاشهد".

المصدر: "الجديد"